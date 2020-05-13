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Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

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 Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

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ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

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ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
11:26   13 Мая 2020
Политика

Лавров уличил США в очередной попытке навязать свое видение миропорядка

Лавров уличил США в очередной попытке навязать свое видение миропорядка

Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией с пандемией нового коронавируса, чтобы навязать свою позицию о том, каким должен быть миропорядок. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече ШОС.

По словам Лаврова, эти попытки со стороны США и их союзников не прекращаются даже в этот сложный для всего мира период. Вашингтон нагнетает конфронтацию, а сама ситуация с коронавирусом используется для навязывания другим странам собственного мнения.

Глава МИД РФ подчеркнул: что Белый дом называет порядком, якобы основанным на правилах, на самом деле придумывается им самим.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #лавров #миропорядок #коронавирус

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