Лавров уличил США в очередной попытке навязать свое видение миропорядка

Соединенные Штаты Америки воспользовались ситуацией с пандемией нового коронавируса, чтобы навязать свою позицию о том, каким должен быть миропорядок. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече ШОС.

По словам Лаврова, эти попытки со стороны США и их союзников не прекращаются даже в этот сложный для всего мира период. Вашингтон нагнетает конфронтацию, а сама ситуация с коронавирусом используется для навязывания другим странам собственного мнения.

Глава МИД РФ подчеркнул: что Белый дом называет порядком, якобы основанным на правилах, на самом деле придумывается им самим.