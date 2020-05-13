Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полиции

Кабинет министров Российской Федерации внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который расширит полномочия полицейских. Соответствующий документ появился в базе данных парламентариев.

Новый закон даст право сотрудникам полиции вскрывать автомобили без разрешения их владельцев, а также оцеплять жилые дома. В Нижней палате считают, что это необходимые меры. Как ранее заявлял член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, полицейские будут иметь право во время пандемии коронавируса оцеплять необходимую территорию ограждениями, чтобы не дать возможности дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.