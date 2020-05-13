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 Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"

Украинского посла в Турции раскритиковали за отношение к песне "Катюша"
Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

Эксперт призвал россиян читать отзывы о товаре и продавце при покупках в Интернете

 Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки

Мишустин сообщил о двух миллионах заявок на детские выплаты за сутки
ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии нужен для легализации вбросов против России

 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
11:08   13 Мая 2020
Политика

Власти РФ расширили перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Власти РФ расширили перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, дополнен торговлей через автоматы и народными промыслами. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Ранее Правительство РФ утвердило список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19. В этом перечне оказались автомобильные и авиаперевозки, фитнес и спорт, турбизнес, общепит, салоны красоты и другие бытовые услуги.

Всю оперативную информацию о коронавирусе, а также о том, как обезопасить себя и своих родных от заражения в период пандемии, можно изучить на портале стопкоронавирус.рф. Информация на сайте обновляется ежедневно.

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Автор: Ирина Большунова
#экономика #правительство рф #коронавирус

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