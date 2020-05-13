Власти РФ расширили перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Перечень отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, дополнен торговлей через автоматы и народными промыслами. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина РФ.

Ранее Правительство РФ утвердило список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19. В этом перечне оказались автомобильные и авиаперевозки, фитнес и спорт, турбизнес, общепит, салоны красоты и другие бытовые услуги.

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