Facebook удалил страницу Кадырова в Instagram из-за санкций

Аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Instagram был удален из-за санкций против него.

В Facebook заявили, что соцсеть действовала в рамках санкционного законодательства с целью защитить собственные правовые обязательства.

Руководство Facebook ранее заблокировало аккаунт российского журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после публикации фотографии советского солдата, поднимающего флаг СССР над Рейхстагом. По словам журналиста, американская соцсеть сделала это согласно личным убеждениям, а не законодательным актам.