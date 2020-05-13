Внутренние полеты авиакомпания "Победа" начнет восстанавливать с 1 июня. Процесс будет поэтапным, сообщили в пресс-службе лоукостера.

О приостановке работы "Победа" сообщила 27 марта. Руководство авиакомпании решило полностью прекратить все перелеты с 1 апреля по 31 мая.

Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков подчеркнул, что высвободившиеся ресурсы направят на создание антикризисной программы и позволят лучше подготовиться к возобновлению рейсов. Он также посоветовал россиянам оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и на время пандемии отказаться от полетов в другие регионы или страны.