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10:54   13 Мая 2020
Общество

Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

Внутренние полеты авиакомпания "Победа" начнет восстанавливать с 1 июня. Процесс будет поэтапным, сообщили в пресс-службе лоукостера.

О приостановке работы "Победа" сообщила 27 марта. Руководство авиакомпании решило полностью прекратить все перелеты с 1 апреля по 31 мая. 

Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков подчеркнул, что высвободившиеся ресурсы направят на создание антикризисной программы и позволят лучше подготовиться к возобновлению рейсов. Он также посоветовал россиянам оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и на время пандемии отказаться от полетов в другие регионы или страны.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #победа #пандемия

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