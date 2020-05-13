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10:49   13 Мая 2020
Общество

Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России

Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России

Новые летальные случаи пациентов с коронавирусной инфекцией  выявили на территории Российской Федерации за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Сотрудники оперштаба отмечают, что за минувшие сутки было зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19. Всего за весь период пандемии в России скончались 2212 человек с коронавирусом. Также за прошедшие сутки коронавирусом заразились 10 028 россиян.

Вся самая оперативная информация о коронавирусе, а также о том, как обезопасить себя и своих родных от заражения в период пандемии, опубликована на портале стопкоронавирус.рф. Информацию на сайте обновляют каждый день.

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Автор: Юлия Яковлева
#смерть #лечение #коронавирус

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