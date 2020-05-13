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 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
11:40   13 Мая 2020
Весь мир

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

Эксперты международной группы ООН использовали как доказательства присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии «документы», которые были созданы с помощью графического редактора Андрея Константинова по поручению беглого опального миллиардера Михаила Ходорковского. Об этом информирует Федеральное агентство новостей (ФАН) в своем расследовании, разоблачающем секретный доклад для Организации.

Сотрудники издания внимательно изучили текст документа и выяснили, что в его основе лежат откровенные фейки, непроверенная информация и фабрикации, которыми на протяжении нескольких лет занимались люди Михаила Ходорковского.

Например, эксперты ссылаются на документ, полученный ими от центра «Досье». В нем говорится, что в североафриканской стране находится команда из 23 механиков ЧВК «Вагнера». Она якобы занималась восстановлением бронетехники и полевой артиллерии Ливийской национальной армии (ЛНА). Эксперты сочли эту информацию правдивой, несмотря на то, что в мае этого года издание «Блокнот» опровергло эти данные.

Этот ресурс привел слова экс-сотрудника структуры, связанной с Ходорковским. Он признался, что «документ» был создан в обычном графическом редакторе, а в его основу легли данные, предоставленные ему главредом Романом Баданиным. Позже выяснилось, что он их попросту выдумал. С полной версией разоблачающего расследования можно ознакомиться на сайте Федерального агентства новостей.

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Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#расследование #оон #ливия #доклад #чвк вагнера #пнс

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