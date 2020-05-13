Общее количество инфицированных достигло 242 271 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусом. При этом выздоровели и выписались из медицинских учреждений 48 003 человека.

Защитные маски для некоторых граждан могут стать бесплатными благодаря нанесенной на них рекламе. Производство средств индивидуальной защиты в России налаживается, поэтому раздавать их в публичных местах было бы правильно, считает глава совета Ассоциации волонтерских центров России и координатор акции "Мы вместе" Артем Метелев.