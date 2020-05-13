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10:47   13 Мая 2020
Общество

Медики зарегистрировали в России 10 028 новых случаев СOVID-19 за сутки

Медики зарегистрировали в России 10 028 новых случаев СOVID-19 за сутки

Общее количество инфицированных достигло 242 271 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусом. При этом выздоровели и выписались из медицинских учреждений 48 003 человека.

Защитные маски для некоторых граждан могут стать бесплатными благодаря нанесенной на них рекламе. Производство средств индивидуальной защиты в России налаживается, поэтому раздавать их в публичных местах было бы правильно, считает глава совета Ассоциации волонтерских центров России и координатор акции "Мы вместе" Артем Метелев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#медики #коронавирус

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