Санкционное противостояние со странами коллективного Запада и откровенный протекционизм США вынудил РФ пойти на реализацию масштабных проектов по импортозамещению иностранной продукции.

Одним из наиболее ярких достижений российского бизнеса последнего времени стал спуск на воду новейшего отечественного судна. Так, в материале ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на сообщение пресс-службу ПАО «НК "Роснефть"» говорится о том, что на судостроительном комплексе (СК) «Звезда» был спущен на воду первый российский танкер типоразмера Aframax «Владимир Мономах».

Данное судно в обозримой перспективе должно поступить в распоряжение компании «Роснефть». Источником отмечается, что данный российский танкер длиной 250 и шириной 44 метра при дедвейте 114 тысяч тонн способен развивать скорость до 14,6 узла. При этом обращает на себя внимание тот факт, что российский Aframax обладает ледовым классом ICE-1А.

«Танкер предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания», — сообщается изданием.

При этом источником отмечается, что «Владимир Мономах» удовлетворяет всем последним требованиям международного судоходства:

«Судно спроектировано с соблюдением стандартов по экологической безопасности — главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам».

Помимо этого подчеркивается, что все подобных 12 российских танкеров, которые находятся в портфеле заказов СК «Звезда», оснащаются самой продвинутой системой автоматизации класса A. Таким образом, российские судостроители фактически смогли продемонстрировать свою готовность к производству современных судов, позволяющих российскому нефтегазовому бизнесу беспрепятственно осуществлять деятельность на фоне разгорающихся в последнее время международных экономических конфликтов, спровоцированных США.

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