Член Совфеда Пушков заявил о создании "трехполюсного" мира после пандемии

США потеряли моральное право на главенство в мире, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, Россия, Китай, Индия, Турция или Иран не признают Соединенные Штаты неоспоримым лидером.

Концепция "многополярного мира" приобретает все больше сторонников, уверен Пушков. По его словам, среди всех стран особенно выделяются три с наибольшим влиянием на международную политику, пишет "Российская газета". Пушков считает, что это Россия, Китай и США.

"В этом неравнобедренном треугольнике две вершины — Россия и Китай — намного ближе друг к другу, чем к третьей в лице США", — объяснил сенатор.

Таким образом две страны смогут уравновесить частично превосходящую по мощи третью, подчеркнул Пушков. Он также добавил, что глобальный мир не перестанет существовать, но подвергнется значительным изменениям. По словам Пушкова, жить в нем люди тоже начнут иначе.

Член Совфеда ранее заявил, что только сильное правительство способно уберечь россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, COVID-19 уничтожил распространенную на Западе идею о ненужности правительства в мире. В то же время, эпидемиологическая ситуация в России предполагает оптимистичный сценарий, сообщает телеканал "360".