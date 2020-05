Захарова разоблачила фейки NYT и FT о ситуации в России на карантине

Статьи в западных СМИ, где Россия обвиняется в сокрытии данных по смертности от коронавируса, подозрительно похожи друг на друга и имеют «явно один почерк».

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «60 минут» выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя материалы западных изданий The New York Times и The Financial Times. Ранее в этих изданиях вышли статьи с одинаковым посылом: в России якобы реальное количество смертей от COVID-19 скрывается, при этом озвучиваются недостоверные данные. По заявлению западных журналистов, в России от коронавируса умирает на 70 процентов больше больных, чем гласит официальная статистика.

Комментируя эти голословные обвинения в западной прессе, Мария Захарова назвала публикацию 10-12 мая однотипных материалов «залпом».

«Явно один почерк и там, и там. Явно была какая-то база для написания этих материалов», — подчеркнула она.

Также представитель МИД РФ обратила внимание, что России в этой ситуации даже не дали возможности высказаться по данной актуальной теме, не предоставили ей площадку, чтобы озвучить свою позицию.

Напомним, ранее американское издание The New York Times получило Пулитцеровскую премию за публикацию серии статей о России. Затем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что газета должна отказаться от награды, так как в материалах, за которые она ее получила, была использована недостоверная информация.

Российское министерство иностранных дел также не раз указывало на то, что данные о России, которые публикует The New York Times, представляют собой информационные вбросы и фейки.