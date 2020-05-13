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11:31   13 Мая 2020
Весь мир

Захарова разоблачила фейки NYT и FT о ситуации в России на карантине

Захарова разоблачила фейки NYT и FT о ситуации в России на карантине

Статьи в западных СМИ, где Россия обвиняется в сокрытии данных по смертности от коронавируса, подозрительно похожи друг на друга и имеют «явно один почерк».

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «60 минут» выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя материалы западных изданий The New York Times и The Financial Times. Ранее в этих изданиях вышли статьи с одинаковым посылом: в России якобы реальное количество смертей от COVID-19 скрывается, при этом озвучиваются недостоверные данные. По заявлению западных журналистов, в России от коронавируса умирает на 70 процентов больше больных, чем гласит официальная статистика.

Комментируя эти голословные обвинения в западной прессе, Мария Захарова назвала публикацию 10-12 мая однотипных материалов «залпом».

«Явно один почерк и там, и там. Явно была какая-то база для написания этих материалов», — подчеркнула она.

Также представитель МИД РФ обратила внимание, что России в этой ситуации даже не дали возможности высказаться по данной актуальной теме, не предоставили ей площадку, чтобы озвучить свою позицию.

Захарова разоблачила фейки NYT и FT о ситуации в России на карантине

Напомним, ранее американское издание The New York Times получило Пулитцеровскую премию за публикацию серии статей о России. Затем президент США Дональд Трамп высказал мнение, что газета должна отказаться от награды, так как в материалах, за которые она ее получила, была использована недостоверная информация.

Российское министерство иностранных дел также не раз указывало на то, что данные о России, которые публикует The New York Times, представляют собой информационные вбросы и фейки.

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Автор: Александр Люблинский
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