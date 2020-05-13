Хакеры слили в Сеть данные девяти миллионов клиентов российских служб доставки

Личные данные, которые принадлежали девяти миллионам российских пользователей, заказывающих экспресс-доставку, утекли в Сеть. По данным, это один из самых масштабных сливов персональных данных в истории.

Хакеры в свободном доступе опубликовали скриншоты, на которых были указаны адреса, телефоны и другая информация о пользователях. За дополнительную сумму они предложили дать больше данных о клиентах.

Эксперты сделали предупреждение о том, что слив такого количества информации станет причиной повышенной активности мошенников, которые будут обманывать граждан и вымогать у них деньги нечестным путем. Мошенники будут звонить жертвам, выдавать себя за работников курьерской службы и пытаться выудить информацию о платежных данных клиента, чтобы получить доступ к деньгам своих жертв.