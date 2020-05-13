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 ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии

ФАН: сфабрикованные данные центра «Досье» легли в основу доклада экспертов для ООН по Ливии
11:24   13 Мая 2020
Весь мир

ФАН разоблачил "доказательства" доклада для ООН, состоящие из пропаганды боевиков ПНС Ливии

ФАН разоблачил "доказательства" доклада для ООН, состоящие из пропаганды боевиков ПНС Ливии

Пропагандистские заявления так называемого Правительства национального согласия стали одним из "доказательств" доклада для ООН, в котором говорится о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН) в своем расследовании.

Подробное разоблачение доклада Панели экспертов ООН выполнили журналисты ФАН. Оказалось, что 22 пункта доклада — сплошные подмены фактов и фейковая информация из непроверенных и сомнительных источников.

Эксперты ООН в одной части доклада ссылаются на сообщения о российской ЧВК в социальных сетях. ФАН проверил ресурсы, на которые опираются эксперты, и выяснил, что источниками часто являются сайты с материалами идеологической пропаганды ПНС. Также часто основой служат заявления пресс-службы оперштаба группировок ПНС, носящие явно пропагандистский характер. Полный тест разоблачения фальсификаций в докладе Панели экспертов ООН представлен на сайте ФАН.

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Автор: Олег Королев
#расследование #оон #ливия #доклад #фан #пнс

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