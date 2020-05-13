ФАН разоблачил "доказательства" доклада для ООН, состоящие из пропаганды боевиков ПНС Ливии

Пропагандистские заявления так называемого Правительства национального согласия стали одним из "доказательств" доклада для ООН, в котором говорится о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН) в своем расследовании.

Подробное разоблачение доклада Панели экспертов ООН выполнили журналисты ФАН. Оказалось, что 22 пункта доклада — сплошные подмены фактов и фейковая информация из непроверенных и сомнительных источников.

Эксперты ООН в одной части доклада ссылаются на сообщения о российской ЧВК в социальных сетях. ФАН проверил ресурсы, на которые опираются эксперты, и выяснил, что источниками часто являются сайты с материалами идеологической пропаганды ПНС. Также часто основой служат заявления пресс-службы оперштаба группировок ПНС, носящие явно пропагандистский характер. Полный тест разоблачения фальсификаций в докладе Панели экспертов ООН представлен на сайте ФАН.