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9:59   13 Мая 2020
Политика

Совфед предложил освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты для водителей "скорой"

Совфед предложил освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты для водителей "скорой"

Дополнительные федеральные выплаты водителям скорой помощи, которые наряду с медиками контактируют с пациентами с коронавирусной инфекцией, предлагается освободить от НФДЛ. С такой инициативой выступил Совет Федерации.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесет соответствующий законопроект в Госдуму в среду, 13 мая. В беседе с "Парламентской газетой" он пояснил, что помимо среднего и старшего медперсонала в стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, доплаты необходимо производить и врачам скорой помощи, в частности, водителям.

Так, согласно нынешнему закону, надбавки медикам в стационарах составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч. Также в соответствии с поручением президента России Владимира Путина врачи должны получить дополнительно 50 тысяч рублей, а средний и младший медицинский персонал и водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей соответственно.

Однако от НДФЛ освобождаются стимулирующие выплаты только медработников. Таким образом, водители скорой помощи в этот перечень не попали. Именно поэтому сенатор Кутепов предложил устранить этот пробел.

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Автор: Руслан Неглинный
#совфед #ндфл #стимулирующие выплаты

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