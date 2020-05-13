Дополнительные федеральные выплаты водителям скорой помощи, которые наряду с медиками контактируют с пациентами с коронавирусной инфекцией, предлагается освободить от НФДЛ. С такой инициативой выступил Совет Федерации.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов внесет соответствующий законопроект в Госдуму в среду, 13 мая. В беседе с "Парламентской газетой" он пояснил, что помимо среднего и старшего медперсонала в стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, доплаты необходимо производить и врачам скорой помощи, в частности, водителям.

Так, согласно нынешнему закону, надбавки медикам в стационарах составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч. Также в соответствии с поручением президента России Владимира Путина врачи должны получить дополнительно 50 тысяч рублей, а средний и младший медицинский персонал и водители скорой помощи — по 25 тысяч рублей соответственно.

Однако от НДФЛ освобождаются стимулирующие выплаты только медработников. Таким образом, водители скорой помощи в этот перечень не попали. Именно поэтому сенатор Кутепов предложил устранить этот пробел.