Поклонская попыталась наладить диалог России и Украины

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Кажется, это маленький шаг для налаживания российско-украинского политического диалога.

Телемост организовали через крымскую ГТРК «Таврида». И «восстания черных человечков», которым националисты год назад пугали власти Украины в случае телемоста между Россией и Украиной, не произошло. А вот Гордона, в последние годы четко расставлявшего акценты в вопросах «российской агрессии», многие соотечественники осудили за предоставление слова Поклонской и организацию «площадки для российской пропаганды».

Еще в ноябре 2018 года журналист говорил, что России «придется вернуть и Крым, и Донбасс», а сегодня — дружелюбное интервью с крымским экс-прокурором. Впрочем, его личная позиция по российскому вопросу осталась неизменна — это просматривалось в провокационных вопросах Поклонской о «преступном прошлом» главы Крыма Сергея Аксенова.

Обсуждали красоту украинского языка, кровавый Майдан, свержение экс-президента Виктора Януковича, увольнение Поклонской из киевской прокуратуры, ее карьерный взлет в Крыму и... творчество Михаила Задорнова.

«Украина — как Ватикан. Когда над Майданом появляется черный дым, надо ждать смены Папы», — процитировала депутат покойного сатирика.

Но самое интересное не в этом. И даже не в куплете украинской народной песни «Черемшина» в исполнении Поклонской. А в истории государственного предательства, рассказанной бывшим прокурором.

Работники украинской прокуратуры, откручивающие таблички с кабинетов, опасаясь люстраций. Назначение новым генпрокурором бывшего адвоката радикального националиста Олега Тягнибока, известного своими антисемитскими и русофобскими высказываниями. Поездка Поклонской в одном вагоне до Симферополя с украинскими «молодчиками», вооруженными битами и с красно-черными нашивками на плечах. «Помайданить» планировалось и в Крыму, но экс-прокурор вовремя отправила СМС с предупреждением местным правоохранителям.

Диалог Гордона и Поклонской — один из тех редких случаев за шесть лет, когда украинская и российская стороны слушали друг друга уважительно, внимательно и без лишних эмоций. Крымский политолог Владимир Джаралла оценил вероятность оттепели в отношениях Москвы и Киева.

«Да, такая вероятность существует. Потому что мы можем впервые говорить о том, что знаковые фигуры в медиапространстве общались на нормальном языке и обсуждали обычные темы без какого-либо эпатажа или излишней интерпретации. Впервые за долгое время люди, принадлежащие к совершенно противоположным сторонам, не совпадающие ни по каким взглядам и принципам, участвовали в диалоге. Это вне всякого сомнения можно приветствовать и относиться к этому факту вполне позитивно, с одобрением. Другое дело — вопросы о содержании этого диалога. Но учитывая, что это, по-сути, первый такой пример за долгое время, сам по себе факт более важен, чем то, как и что обсуждалось», — поделился Джаралла с «Политикой Сегодня».

Интервью и объективный журналистский подход Гордона оценил и депутат крымского Госсовета Игорь Буданов. Народный избранник тоже увидел в разговоре, казалось бы, непримиримых сторон намек на оттепель.

«Мое мнение — достаточно хороший и прямой диалог состоялся. Может быть, это налаживание отношений, оттепель между Украиной и Россией. Я не все интервью видел, но то, что видел, мне очень понравилось. Гордон очень корректно себя повел, отнесся к самой ситуации и лично к Поклонской по-человечески, с уважением», — рассказал Буданов.

Согласие Поклонской на интервью — попытка наладить диалог РФ и Украины, но пока сделать однозначных выводов об успехах нельзя, считает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Наталья Владимировна высказала свою личную позицию. Я твердо уверена в одном: со стороны Натальи это была попытка налаживания диалога. Насколько она получилась, эта попытка, и насколько позитивный результат будет от этого диалога — покажет время», — уверена она.

В перезагрузку российско-украинских отношений политолог Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, в отличие от коллег, не верит. Сейчас Украина находится в нелегкой экономической ситуации — нехватка нефти, долги по кредитам Международному валютному фонду. К тому же, Гордон уже брал интервью у российских политиков, напомнил Абзалов, и никакой оттепели не началось.