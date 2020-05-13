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ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

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10:33   13 Мая 2020
Весь мир

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

Эксперты ООН в докладе о присутствии ЧВК "Вагнера" в Ливии представили "доказательства" из фейковых материалов ряда западных СМИ. Статьи были созданы по заказу лоббистов из США, защищающих интересы так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

ФАН провел точнейший анализ 22 пунктов из доклада для ООН о действиях российского ЧВК в Ливии. Документ для ООН сделан из фальсификаций и неправдивой информации о количестве якобы присутствующих сотрудников ЧВК "Вагнера" в Ливии, которая не была подкреплена никакими доказательствами.

В 2019 году ПНС заключило договоры с двумя лоббисткими американскими компаниями. ФАН выяснил, что это за компании и представил текст разоблачений фейков, которые легли в основу доклада для ООН.

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Автор: Олег Королев
#сша #оон #ливия #чвк вагнера #пнс

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