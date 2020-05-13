Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

 Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России

Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России
Главы Архангельской области и НАО объявят об объединении регионов — СМИ

Главы Архангельской области и НАО объявят об объединении регионов — СМИ

 Сенат США рассмотрит проект о санкциях против КНР из-за коронавируса

Сенат США рассмотрит проект о санкциях против КНР из-за коронавируса
ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

 Бизнесмен Гайовничек предрек Польше протесты фермеров и пропажу урожая из-за пандемии

Бизнесмен Гайовничек предрек Польше протесты фермеров и пропажу урожая из-за пандемии
Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

Лоукостер "Победа" возобновит перелеты 1 июня

 Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России

Оперштаб: за сутки зафиксировано 96 летальных случаев пациентов с COVID-19 в России
Главы Архангельской области и НАО объявят об объединении регионов — СМИ

Главы Архангельской области и НАО объявят об объединении регионов — СМИ

 Сенат США рассмотрит проект о санкциях против КНР из-за коронавируса

Сенат США рассмотрит проект о санкциях против КНР из-за коронавируса
ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

ФАН: доклад для ООН о ЧВК «Вагнера» в Ливии базируется на фейках лоббистских организаций США

 Бизнесмен Гайовничек предрек Польше протесты фермеров и пропажу урожая из-за пандемии

Бизнесмен Гайовничек предрек Польше протесты фермеров и пропажу урожая из-за пандемии
9:45   13 Мая 2020
Общество

Жириновский предложил сократить число депутатов РФ

Жириновский предложил сократить число депутатов РФ

Сократить количество российских депутатов в два раза предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский, о чем он написал в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом можно сэкономить финансовые средства и гарантировать соблюдение социальной дистанции в региональных парламентах, уверен он. Жириновский считает, что выборы новых слуг народа следует проводить не чаще одного раза в два-три года, передает RT.

Необходимо устраивать перерыв между кампаниями в Государственную думу и голосованием за депутатов городских законодательных собраний, уверен глава ЛДПР. Эта мера позволит реже собираться на избирательных участках, отметил Жириновский.

Осенью прошлого года Минфин России озвучил планы по масштабному сокращению количества государственных служащих. Ведомство намеревалось оптимизировать сферу кадров в два этапа. Однако Правительство РФ назвало это предложение преждевременным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #жириновский #лдпр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...