Жириновский предложил сократить число депутатов РФ

Сократить количество российских депутатов в два раза предложил глава ЛДПР Владимир Жириновский, о чем он написал в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом можно сэкономить финансовые средства и гарантировать соблюдение социальной дистанции в региональных парламентах, уверен он. Жириновский считает, что выборы новых слуг народа следует проводить не чаще одного раза в два-три года, передает RT.

Необходимо устраивать перерыв между кампаниями в Государственную думу и голосованием за депутатов городских законодательных собраний, уверен глава ЛДПР. Эта мера позволит реже собираться на избирательных участках, отметил Жириновский.

Осенью прошлого года Минфин России озвучил планы по масштабному сокращению количества государственных служащих. Ведомство намеревалось оптимизировать сферу кадров в два этапа. Однако Правительство РФ назвало это предложение преждевременным.