Польше предрекли протесты фермеров и пропажу урожая из-за пандемии

Польша, будучи одним из крупнейших европейских производителей продуктов питания, критически зависит от украинских трудовых мигрантов, особенно в сезон сбора овощей и фруктов.

По словам главы польской Ассоциации переработчиков овощей и фруктов Анджея Гайовничека, которые приводит «Телеканал новин 24», если карантин помещает украинским заробитчанам приехать в Польшу к началу сезона сбора клубники, местные аграрии могут даже выступить с протестами.

«Если работники из Украины не приедут — будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать», — подчеркнул Гайовничек.

Также владелец крупного перерабатывающего предприятия в Польше напомнил, что его страна является одним из самых масштабных в Европе поставщиков продовольствия, и, в частности, выращивает шампиньонов больше всех в Евросоюзе. Сейчас, добавил он, Польша испытывает острую потребность в «сотнях, тысячах» украинских сезонных работников, так как среди поляков нет желающих заниматься тяжелым физическим трудом в полях и холодильных помещениях.

«Все (поляки) хотели бы сидеть в офисах, а для выполнения тяжелой физической работы нет много желающих», — объяснил Гайовничек.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к находящимся за границей украинцам с призывом возвращаться на родину, а не покидать ее.