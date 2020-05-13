Минюст сообщил о сокращении числа разводов в России

Число разводов в первом квартале 2020 года сократилось на 5,2 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минюста.

Официальные представители ведомства сообщили актуальные данные о числе бракосочетаний в Российской Федерации, передает RT. За первый квартал текущего года в стране было зарегистрировано 157,1 тыс. актов о заключении брака. В 2019 году в аналогичное время было зафиксировано 160,9 тыс.

Такое число браков обусловлено демографическими особенностями сокращения числа молодых людей, заметила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Также стало меньше разводов. Это связано с тем, что в сложные времена люди больше сближаются, объяснила эксперт. За первые месяцы 2020 года было зарегистрировано 142,6 тыс. актов расторжения брака, что на 5,2 тыс. меньше, чем в том году. Показатель может быть связан и с мерами по поддержке семей, которые озвучил президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Во время режима самоизоляции россияне чаще следят за статистической информацией о коронавирусной инфекции. Данными интересуются 65% населения, сообщают представители сервиса SuperJob. Еще треть граждан интересуется новостями о ценах нефть. Обе темы в большей степени волнуют людей более зрелого возраста.