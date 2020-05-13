Вашингтон сообщил о хорошем расположении духа Путина во время разговора с Трампом

Вашингтон не располагает информацией о плохом самочувствии президента РФ Владимира Путина. Заявление о самочувствии российского лидера сделал советник главы Белого дома по нацбезопасности Дональда Трампа Роберт О'Брайен.

По словам американского чиновника, российский президент находился в хорошем состоянии на момент переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом неделю назад. После переговоров Вашингтон не получал информацию о плохом самочувствии Владимира Путина.

Стоит напомнить, что у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова диагностировали коронавирус. С президентом Песков контактировал лично больше месяца назад.