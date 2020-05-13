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8:26   13 Мая 2020
Общество

Депутат Госдумы Панков назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством

Депутат Госдумы Панков назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством

Депутат Госдумы Николай Панков поддержал увольнение чиновницы из Энгельса Лидии Бузовчук, резко высказавшейся об ожидающих президентских выплат на детей матерях, и назвал ее слова хамством.

Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников попросил оставить чиновницу свой пост.

"Относиться внимательно к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И также требовать со своих подчиненных  человечного отношения к работе", — отмечает парламентарий в своем Телеграм-канале "Пара слов".

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров сообщил, что "хамство и чванство" не должны быть в поведении чиновников, заявив, что к служащим, которые позволяют себе некорректные слова в адрес граждан, нужно относиться со всей строгостью.

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили за комментарий об оказании помощи семьям с детьми в соцсетях, пишет RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #саратов #чиновница #депутат госдумы

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