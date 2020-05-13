Лекарство от коронавирусной инфекции, созданное с помощью клонирования лучшего антитела, может быть выпущено уже в начале осени 2020 года. Об этом сообщил вирусолог Павел Волчков.

В разговоре с "Известиями" эксперт рассказал о разработке ученых Regeneron Pharmaceuticals. Исследователи основывают действие лекарства на том, что оно добавит антитела в организм и тем самым поможет иммунной системе бороться с COVID-19.

Волчков объяснил, что так будут сокращены траты на выработку иммунного ответа в организме. Чтобы разработать эффективный препарат, ученые отобрали лучшее природное антитело, полученное от одного из перенесших COVID-19 пациентов, и клонировали его.

По словам Волчкова, клинические испытания лекарства начнутся уже в июне этого года. Человечество сможет увидеть препарат уже к осени.