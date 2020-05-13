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8:02   13 Мая 2020
Общество

Вирусолог Волчков назвал сроки выпуска лекарства от COVID-19 с клонированными антителами

Вирусолог Волчков назвал сроки выпуска лекарства от COVID-19 с клонированными антителами

Лекарство от коронавирусной инфекции, созданное с помощью клонирования лучшего антитела, может быть выпущено уже в начале осени 2020 года. Об этом сообщил вирусолог Павел Волчков.

В разговоре с "Известиями" эксперт рассказал о разработке ученых Regeneron Pharmaceuticals. Исследователи основывают действие лекарства на том, что оно добавит антитела в организм и тем самым поможет иммунной системе бороться с COVID-19. 

Волчков объяснил, что так будут сокращены траты на выработку иммунного ответа в организме. Чтобы разработать эффективный препарат, ученые отобрали лучшее природное антитело, полученное от одного из перенесших COVID-19 пациентов, и клонировали его.

По словам Волчкова, клинические испытания лекарства начнутся уже в июне этого года. Человечество сможет увидеть препарат уже к осени. 

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Автор: Яна Либерман
#клонирование #коронавирус

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