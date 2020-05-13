Профессор назвал наиболее опасные для заражения коронавирусом места в Петербурге

Санкт-Петербург еще не достиг пика зафиксированных случаев COVID-19, заявил глава рабочей группы по математическому моделированию распространения коронавируса Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

Эксперт в интервью КП сообщил, что аналитики ожидают удвоения числа заболевших к концу мая. Согласно пессимистическому сценарию, в ближайшие две с небольшим недели количество выявленных жителей города с новым коронавирусом к 29 мая может возрасти до 1200 человек.

Ученый отмечает, что одной из самых опасных зон остается общественный транспорт, в котором зачастую просто невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра. По его словам, на втором месте по опасности — большие офисы и рабочие опен-спейсы, поскольку в коллективе сложно соблюдать дистанцию и затруднительно весь день сидеть в маске.