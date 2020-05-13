Глава Генштаба ВС РФ рассказал о службе новобранцев весеннего призыва в условиях пандемии

Военкоматы на удаленке уже подготовили 360 тысяч личных дел призывников. Об этом сообщил военачальник Валерий Герасимов.

Призывники пройдут тестирование на коронавирус и прибудут на место службы отдельно от гражданских лиц, то есть им предоставят отдельные вагоны поездов или самолеты, чтобы исключить риски распространения инфекции, говорит начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Весенний призыв начался 1 апреля на фоне пандемии коронавируса и продлится до 15 июля. Отправки в войска начнутся после 20 мая. Новобранцы весеннего призыва принесут присягу без присутствия родственников.

В интервью "Красной звезде" Валерий Герасимов подчеркнул, что в случае выявления коронавируса среди призывников, больного поместят на самоизоляцию в стационар.