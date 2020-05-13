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5:14   13 Мая 2020
Общество

Путин проведет встречу по ситуации в сфере воздушных авиаперевозок

Путин проведет встречу по ситуации в сфере воздушных авиаперевозок

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание об обстановке в период пандемии в авиационной отрасли страны. Соответствующие сведения подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос ТАСС о том, планируется ли в среду совещание по мерам поддержки авиаперевозок.

Последние недели Путин проводит совещания, на которых рассматривается ситуация в конкретных отраслях экономики. Седьмого мая глава государства обсудил ситуацию в транспортной сфере.

Ситуация со сферой авиаперевозок, по словам Путина, находится в тяжелом положении, поэтому вопросу будет посвящено отдельное заседание.

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Автор: Василий Пименов
#путин #авиаперевозки #самоизоляция

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