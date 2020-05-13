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4:46   13 Мая 2020
Общество

Климатолог Киселев спрогнозировал смерчи и ураганы летом в России

Климатолог Киселев спрогнозировал смерчи и ураганы летом в России

Природные катаклизмы обрушатся на российские регионы этим летом. Прогнозами поделился климатолог Андрей Киселев.

В интервью URA.RU Киселев заявил, что в регионах этим летом можно ожидать смерчи, ураганы, сильные ливни и засуху. Природные катаклизмы будут настигать чаще.

Климатолог затруднился назвать, в каких конкретно регионах будет непогода. По его словам, это невозможно. Сказать точно можно лишь то, что природные катаклизмы локальны и кратковременны. 

Также эксперт добавил, что лето в этом году в России может стать одним из самых жарких. Особенно быстрый рост температур ожидается на Крайнем Севере. 

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Автор: Ирина Большунова
#прогноз #климатолог

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