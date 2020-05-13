Муратов закрыл глаза на фальсификации с премией Немцова

"Новая газета" испугалась ответственности за хищение данных россиян и решила спрятаться за спину Фонда Бориса Немцова. Главред издания Дмитрий Муратов предпочел сослаться на регламент.

"Новая газета", якобы отстаивающая "либеральные" ценности, намеренно замолчала информацию о сборе личных данных пользователей, которые голосовали за участников премии Фонда Бориса Немцова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Фонд Немцова признал факт накрутки голосов за участников и аннулировал результаты. Однако "Новая газета", которая накрутила голоса за свою сотрудницу, не стала признавать факта кражи личных данных и извиняться перед своими читателями. Муратов спрятался за спину совета фонда Немцова и "прикрылся" регламентом, обнулившим результаты.

Накрутка голосов была признана Фондом Бориса Немцова через несколько недель после того, как об этом было выпущено расследование ФАН. Задержка была сделана для того, чтобы похитить больше данных пользователей с помощью "фингерпринтинга", о котором уже заявлял Эдвард Сноуден. Он рассказывал, что спецслужбы США так организовывают слежку за людьми.

По результатам фейкового голосования побеждала сотрудница "Новой" Виктория Ивлева с рекордным результатом в 42% голосов. Победителю премии полагался приз в 10 тыс. евро.