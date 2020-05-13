Главы Архангельской области и НАО объявят об объединении регионов — СМИ

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Близкие к властям регионов источники сообщили РБК, что врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный планируют выступить в среду с заявлением о намерении запустить процесс объединения субъектов.

Заявление прозвучит в Нарьян-Маре. Сначала в центре НАО пройдет совещание с главами правительств регионов, а затем Цыбульский и Бездудный выступят с соответствующим объявлением.

Также планируется в ходе мероприятия утвердить меморандум о намерении объединить регионы. РБК отмечает, что референдум по объединению может пройти уже в этом году.