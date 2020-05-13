Сенат США рассмотрит проект о санкциях против КНР из-за коронавируса

Американский сенатор Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против Китая за распространение COVID-19. Об этом он сообщил в пресс-релизе.

Законопроект "Об ответственности за COVID-19" разрешает президенту США Дональду Трампу вводить ограничительные меры, если Китай не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Документ поддержан еще восемью сенаторами-республиканцами.

Документ предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что Китай предоставил полный отчет по началу пандемии и закрыл все рынки, где вирус мог распространиться на людей. Также сенатор потребовал освободить всех активистов, задержанных после начала пандемии в Гонконге.

Отмечается, что без отчета Китая президенту США будет разрешено наложить следующие санкции: заморозка активов, отзыв виз, запрет на въезд, запрет получать кредиты, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на биржах в США.