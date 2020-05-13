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1:29   13 Мая 2020
Общество

Первый этап снятия ограничений в Москве может начаться в ближайшее время

Первый этап снятия ограничений в Москве может начаться в ближайшее время

Московское правительство следует всем нормам для первого этапа снятия ограничительных мер на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил на вопрос о готовности Московского региона к постепенному выходу из ограничительных мероприятий. Он отметил, что ситуация с зарегистрированными случаями жителей города с COVID-19 меняется ежедневно, однако власти Москвы следуют всем правилам, для того чтобы самоизоляция в городе была отменена.

Председатель напомнил о трех этапах постепенной отмены режима самоизоляции. На первом этапе допустимы занятия физическими нагрузками и прогулки на свежем воздухе, а также открытие некоторых магазинов. 

Российское правительство продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Во многих регионах страны введен "масочный режим". Все актуальные данные о коронавирусе можно найти на стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#москва #рф #коронавирус

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