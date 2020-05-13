Единая площадка вакансий для безработных может появиться в России
С инициативой по разработке единого реестра выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в соцсети.
Председатель "Единой России" на своей странице "ВКонтакте" во вторник написал, что в стране необходимо разработать систему, которая могла бы предложить работу всем, кто лишился своей должности. По мнению Дмитрия Медведева, такой площадкой может стать портал "Работа в России".
"Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Так люди смогут оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах", — написал он.
Зампред Совета безопасности поручил "Единой России" заняться вопросом защиты трудовых прав россиян, а также разработать законодательные пути решений.
Трудовое законодательство РФ, по мнению Медведева, следует также переосмыслить на фоне изменений из-за ситуации с коронавирусом.