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1:09   13 Мая 2020
Политика

Единая площадка вакансий для безработных может появиться в России

Единая площадка вакансий для безработных может появиться в России

С инициативой по разработке единого реестра выступил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в соцсети.

Председатель "Единой России" на своей странице "ВКонтакте" во вторник написал, что в стране необходимо разработать систему, которая могла бы предложить работу всем, кто лишился своей должности. По мнению Дмитрия Медведева, такой площадкой может стать портал "Работа в России".

"Очевидно, что для людей, потерявших работу, необходимо создать единый реестр вакансий. Так люди смогут оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах", — написал он.

Зампред Совета безопасности поручил "Единой России" заняться вопросом защиты трудовых прав россиян, а также разработать законодательные пути решений.

Трудовое законодательство РФ, по мнению Медведева, следует также переосмыслить на фоне изменений из-за ситуации с коронавирусом.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #медведев #политика

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