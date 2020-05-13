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0:32   13 Мая 2020
Общество

Российские военные прошли по шести маршрутам патрулирования в Сирии

Российские военные прошли по шести маршрутам патрулирования в Сирии

РФ продолжает работать в Сирии, реализуя направленные на мирное разрешение конфликта меры. Об этом сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

Россия и Турция провели десятое по счету совместное патрулирование в рамках реализации договоренностей, достигнутых президентами обеих стран 5 марта.

Российско-турецкое патрулирование проходило по маршруту на участке стратегической трассы М-4 в Идлибской зоне деэскалации. Колонна прошла до города Эриха. Движение колонны с воздуха контролировали российские беспилотники.

Военная полиция РФ также прошла по шести маршрутам: в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор — по одному, в провинциях Алеппо и Хасака — по двум. Российская авиация провела патрулирование возле аэродрома Камишлия.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #цпвс

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