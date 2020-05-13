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0:01   13 Мая 2020
Общество

Скворцова рассказала о перемещении персонала ФМБА по регионам для борьбы с коронавирусом

Скворцова рассказала о перемещении персонала ФМБА по регионам для борьбы с коронавирусом

Медики отправляются в регионы, где требуется помощь. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства проходят курсы подготовки для лечения пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус, а после отправляются в медцентры из региона в регион, где больше всего требуются инфекционисты. Об этом передают РИА Новости

Глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире канала "Россия-24" подчеркнула, что в организации задействованы врачи разных специальностей. Каждый получает инструктаж о том, как сберечь себя от инфицирования.

"Мы сейчас в рамках ФМБА фактически перемещаем из региона в регион, из центра в центр из этого резерва специалистов", — сказала Скворцова.

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Автор: Василий Пименов
#скворцова #фмба #пандемия #коронавирус

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