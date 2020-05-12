Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами для горла

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о своих мерах защиты от коронавирусной инфекции.

На случай, если вдруг врач получит положительный результат теста на коронавирус, он разработал целую стратегию борьбы с инфекцией. По словам Комаровского, первым делом он сообщит о своем недуге своим близким людям, с кем ранее контактировал.

Повышенную температуру тела он надеется сбить парацетамолом, а боль в горле победить леденцами. Медик говорит, что понизит температуру в помещении до 20 градусов.

Число выявленных случаев коронавируса в России на данный момент превысило 232 тыс. человек. От болезни умерли более двух тыс. человек, выздоровели более 43,5 тыс. пациентов.