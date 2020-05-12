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 Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами для горла

Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами для горла
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23:30   12 Мая 2020
Общество

Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами для горла

Доктор Комаровский планирует победить коронавирус леденцами для горла

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о своих мерах защиты от коронавирусной инфекции.

На случай, если вдруг врач получит положительный результат теста на коронавирус, он разработал целую стратегию борьбы с инфекцией. По словам Комаровского, первым делом он сообщит о своем недуге своим близким людям, с кем ранее контактировал. 

Повышенную температуру тела он надеется сбить парацетамолом, а боль в горле победить леденцами. Медик говорит, что понизит температуру в помещении до 20 градусов.

Число выявленных случаев коронавируса в России на данный момент превысило 232 тыс. человек. От болезни умерли более двух тыс. человек, выздоровели более 43,5 тыс. пациентов. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #пандемия #коронавирус

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