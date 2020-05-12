Представитель НАСА раскрыла условия договора с Роскосмосом по полету на "Союзе"

НАСА обязалось доставить на Международную космическую станцию 800 кг российского груза в качестве компенсации за предоставление американскому астронавту места на корабле "Союз". Об этом сообщил представитель американского аэрокосмического управления.

НАСА доставит 800 килограммов груза на МКС для "Роскосмоса" в ходе будущих коммерческих миссий, которые планируются в течение ближайших 2,5 лет. Соответствующие договоренности предусмотрены в рамках компенсации за переданную США возможность для доставки и возвращения американского астронавта на космическом корабле "Союз", сообщила представитель НАСА Стефани Ширхольц.

Россия, согласно договоренности, получит от США более 90 млн долларов за полет на "Союзе", отметила Ширхольц. Об этом она сообщила РИА Новости.