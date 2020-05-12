Столичный оперштаб сообщил о 53 умерших с коронавирусом за сутки пациентов

Общее число умерших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось до 1232. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в Москве за истекшие 24 часа скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат на наличие коронавируса.,

Ранее днем сообщалось о 55 пациентах, скончавшихся с коронавирусом за сутки.

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство организовало горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом.