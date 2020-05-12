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21:48   12 Мая 2020
Общество

Чиновница из Саратовской области лишилась должности из-за комментария про маткапитал

Чиновница из Саратовской области лишилась должности из-за комментария про маткапитал

Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Лидия Бузовчук резко отозвалась о помощи семьям с детьми, из-за чего была отстранена от должности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Лидия Бузовчук написала комментарий под псевдонимом Лидии Прозоровой в группе соцсети "ВКонтакте" вчера вечером. Скрывавшуюся под чужой фамилией чиновницу выдали собственные фотографии, размещенные на странице.  

В комментарии, чиновница написала, что раньше не платили денег за рождение детей. По ее словам,"жили как-то не скулили". Она также написала, что лучше бы помощь была оказана пенсионерам. 

Проводилась специальная проверка после публикации высказывания, в итоге Бузовчук отстранили от исполнения обязанностей. Об этом пишет ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#чиновник #комментарий #вконтакте #саратовская область

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