Дептранс Москвы опроверг слухи Би-би-си о больших наценках на маски в метро

Обязательное ношение медицинских масок в транспорте и в общественных местах с сегодняшнего дня введено в Москве. Для обеспечения масками москвичей в метро установлены вендинговые автоматы.

Стоимость масок с началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 постоянно повышается, поэтому цены на них в автоматах, установленных в московском метро, не сильно превышают закупочные. Дептранс Москвы такими объяснениями опроверг заявления "Русской службы Би-би-си" о том, что ведомство закупает маски по низким ценам и перепродает их с большой наценкой. Об этом сообщают "Известия".