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20:46   12 Мая 2020
Политика

Башар Асад требует ответственного подхода к соблюдению карантинных мер

Башар Асад требует ответственного подхода к соблюдению карантинных мер

Высокая степень ответственности президента Сирии Башара Асада за жизнь и здоровье сирийцев подтвердилась, когда в стране появился первый человек с COVID-19. Власти Сирии сразу же ввели жесткие карантинные меры.

Намерение сирийских властей придерживаться принятого жесткого курса в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 можно увидеть по тому, как в Сирии наказываются нарушители карантинных мер. Федеральное агентство новостей сообщает, что администрация провинции Дамаск закрыла 96 магазинов и ресторанов, нарушивших предписания об ограничении работы.

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что после нескольких лет войны с террористами сирийские власти научились справляться с любыми трудностями, мобилизуя для этого все ресурсы. Он подчеркнул ответственность, с которой президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, правительство страны и региональные власти относятся к защите сирийцев от коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #башар асад #COVID-19

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