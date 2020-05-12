Пушков объяснил упоминание РФ в новой стратегии национальной безопасности Польши

Польша в своей новой доктрине национальной безопасности назвала «главной угрозой» Россию. Подобные выпады Варшавы модно объяснить лишь стремлением любым путем продемонстрировать свою значимость.

Об этом в своем микроблоге Twitter во вторник, 12 мая, пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя подписанную ранее польским президентом Анджеем Дудой новую стратегию нацбезопасности.

При этом сенатор напомнил, что Польша, несмотря на ее явно антироссийскую политику последних лет, не упоминается ни в одной российской доктрине.

«Польше настолько хочется подчеркнуть свою значимость, что Варшава в своей доктрине нац. безопасности назвала политику России «главной угрозой» Польше, подчеркнул Пушков. — Характерно, что ни в одной российской доктрине Польша не упомянута. В Европе мы имеем дело с другими странами, игнорируя Польшу».

Ранее польский лидер, подписав новую стратегию национальной безопасности страны, отметил, что документ в первую очередь отражает те изменения, которые произошли во всем мире ми в Польше, в частности, за последние пять лет.

«В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов», — подчеркнул Дуда, добавив также, что в стратегии прописано стремление к тому, чтобы тратить 2,5% ВВП на оборону.

Напомним, ранее Россия неоднократно пыталась привлечь внимание всего мира к беспрецедентной активности Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО же, расширяя присутствие в Восточной Европе, называет причинами этого необходимость «сдерживать российскую агрессию».