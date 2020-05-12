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20:23   12 Мая 2020
Технологии

Дуров закрыл блокчейн-платформу TON

Дуров закрыл блокчейн-платформу TON

Разработка новой блокчейн-платформы под началом бизнесмена Павла Дурова началась еще в 2018 году. Перед самым запуском автор идеи отказался от участия в проекте.

Российский разработчик, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил об официальном закрытии платформы для блокчейна Telegram Open Network (TON). Информация появилась на официальном Telegram-канале бизнесмена.

"Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончилось.", — сообщил Дуров.

Он назвал этот день "грустным" для всех сотрудников компании. Дуров рассказал, что над разработкой проекта работали лучшие инженеры Telegram. Платформа должна была стать новым словом в блокчейне.

Седьмого мая появилось сообщение в сообществе Free TON о запуске новой платформы, которая получит название Free TON. Павел Дуров к ее разработке не имеет никакого отношения из-за проблем с правительством США и инвесторами проекта.

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Автор: Руслан Неглинный
#дуров #telegram #блокчейн

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