Отчет ФБК за 2019 год показал наличие у фонда "черного бюджета" внутри структуры

Признанный иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупцией" одиозного блогера Алексея Навального может располагать "черным бюджетом", за счет которого живут члены организации. Соответствующие данные представлены в финансовом докладе фонда за 2019 год.

Согласно информации отчета, в прошлом году ФБК собрал 82,3 млн рублей, потратив 63,5 млн из них. Фонд не рассказал, куда делись оставшиеся 18,8 млн рублей. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

По словам бывшего юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Виталия Серуканова, в формировании может присутствовать "белый" и "черный" бюджеты. На последний финансовые средства присылаются с биткоин-кошельков, вследствие чего информация об этих махинациях никак не фиксируется в официальной документации. Именно это приводит к неточностям в годовом отчете. Такие документы для ФБК являются внешним инструментом для отвлечения внимания, подчеркнул Серуканов.