Организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные отправителей фото нацистов

Акция "Бессмертный полк онлайн" не обошлась без присутствия деструктивных сил. Организаторы проекта собрали данные о провокаторах и направили соответствующую информацию в Следственный комитет РФ.

Акция "Бессмертный полк" оказалась очень востребованной. На участие в онлайн-шествии было получено более 3 млн заявок. Очевидный успех этого проекта стал причиной появления тех, кто намерено пытался помешать его проведению. В ходе дистанционной демонстрации наблюдались попытки осквернить память погибших на войне советских солдат. Оскорблениям подверглись и фотографии ветеранов.

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова на пресс-конференции МИА "Россия сегодня" рассказала, с каким контентом пришлось столкнуться модерации проекта. Волонтеры и профессиональные историки занимались блокировкой оскорблений подвига советского народа. Некоторые пользователи вместо фотографий героев войны присылали мультипликационных персонажей, а также идеологов и офицеров фашистской Германии.

Организаторы акции не намерены оставлять провокаторов без наказания, говорится на сайте проекта "Бессмертный полк". Дело в том, что пользователи регистрировались для участия в акции через свои социальные сети. Киберспециалисты выявили и заблокировали тех, кто пытался разместить подобный контент. Более того, в ходе проведения онлайн-мероприятия платформа несколько раз подвергалась хакерским атакам. Сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга и доступ к нему был значительно затруднен. Однако служба безопасности в итоге наладила работу портала. В результате собранные организаторами акции данные о провокаторах будут переданы Следственному комитету РФ для процессуальной проверки.

Торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были перенесены из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на фоне коронавирусной инфекции. Большинство памятных акций прошло в онлайн-режиме.