Александр Рар: Украина может не рассчитывать на помощь Запада

Главный вывод, который Украина должна сделать после пандемии, заключается в том, что Киев не может рассчитывать на помощь ослабленного коронавирусом Запада, ему придется самостоятельно решать проблемы своей страны.

Такое мнение в интервью телеканалу Ukrlife.TV высказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, всем пострадавшим от пандемии странам будет оказываться меньше помощи, чем до эпидемии, так как этими проблемами теперь окажутся заражены многие европейские государства.

«Вспомним Грецию лет 10 назад во время финансового кризиса. Я уже сказал, что Италию вряд ли можно будет спасти, как Грецию, — отметил немецкий политолог. — У нас еще проблемы в Португалии и Испании могут возникнуть».

Также Александр Рар предположил, что в сложившихся условиях может вновь стать актуальной идея создать единое политическое пространство протяженностью от Тихого океана до Атлантического, потому что, по словам эксперта, оказавшееся в таком кризисе человечество должно друг другу помогать.

Кроме того, добавил политолог в заключение, может приобрести новую актуальность идея создать всемирный альянс в области здравоохранения, который, если бы к моменту начала эпидемии был уже заключен, мог бы не допустить нынешней ситуации, когда коронавирус так стремительно распространился по всему миру.