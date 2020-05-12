Турция отправляет на смерть сирийских детей, вербуя их к террористам ПНС Ливии

Турция перебрасывает в Ливию сирийских детей. Несовершеннолетних юношей вербует для отправки в Триполи поддерживаемая Анкарой группировка "Дивизия султан Мурад". Об этом сообщает издание Al-Monitor.

Несовершеннолетних юношей из Сирии направляют в Ливию для участия в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия, обещая им щедрые "гонорары". Как отмечают журналисты информационного агентства Arab News, детей снабжают поддельными паспортами, после чего отправляют в Триполи.

Стоит отметить, что гибель 13 детей из Сирии, завербованных в ряды джихадистов, подтвердила Сирийская обсерватория по правам человека, пишет Федеральное агентство новостей.

О переброске несовершеннолетних из Сирии в Ливию в начале года сообщало издание Jesrpress. Тогда стало известно о гибели 17-летнего юноши из "Дивизии султан Мурад" во время боев в Ливии. Тело подростка родне передали через Турцию. К слову, в Анкаре так и не прокомментировали обвинения по этому поводу.

Вербовка и отправка сирийских подростков в Триполи для участия в боях на стороне ПНС является нарушением основных международных норм - Факультативному протоколу ООН к Конвенции о правах ребенка.