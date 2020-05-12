Корнилов объяснил, почему Польша осмелела и называет Россию главной угрозой

Агрессивная риторика Польши в адрес России связана в первую очередь с размещением войск НАТО на территории республики, а также с предстоящими президентскими выборами, в ходе которых Анджей Дуда может не переизбраться на второй срок.

Такое мнение в беседе с «Федеральным агентством новостей» высказал во вторник политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя недавнее подписание польским президентом Анджеем Дудой новой национальной стратегии, в которой самой большой угрозой для Польши названа «агрессивная политика России».

Говоря о причинах изменения польской внешней политики в последние годы, Корнилов напомнил о том, что на территории этой восточноевропейской страны были размещены войска НАТО.

«Мы помним, как они [поляки] кидались строить «Форт-Трамп», выделять деньги, которых у Польши нет, которые она все равно клянчила у Евросоюза. Но тем не менее ради этого они были готовы на все», — отметил политолог.

Также он добавил, что Польша «обнаглела, осмелела» еще и на волне проходящей в республике предвыборной кампании.

«10 мая выборы, усиленные оппозицией, под давлением Запада были сорваны. Дуда думал, что он быстренько, в первом туре победит, а тут вообще получается, что он может потерять президентский пост, а новые выборы не успеет объявить», — отметил Корнилов.

То есть Польша, по словам эксперта, сейчас оказалась в политическом тупике, и нынешний президент понимает, что не может обеспечить себе второй срок без поддержки Запада и западных элит, а также без торговли русофобией – единственного, чем он может торговать. Именно поэтому Дуда изо всех сил демонстрирует Западу, что Польша защищает Европу и «противостоит страшному российскому агрессору». При этом президент Польши пытается получить для себя индульгенцию для продолжения президентской гонки.

«Поэтому пусть он там у себя разберется со своими внутренними врагами, а уж потом ищет врагов во вне. России же нужно реагировать на конкретные действия, а не просто на слова и заявления», — добавил политолог.

В завершение Корнилов отметил, что Польша, нарастив количество военного контингента на российской границе, продемонстрировала конкретные действия, вредящие национальным интересам Российской Федерации, и нам на это нужно отвечать либо симметрично, либо, если это не связано со слишком большими затратами, ассиметрично. И Россия свои возможности в этом плане уже демонстрировала.