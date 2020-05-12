Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

Указ, позволяющий получить возможность получения пропуска на передвижение по Москве посредством СМС-сообщения при указании серии и номера паспорта, был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее глава столицы подписал указ, согласно которому с 12 мая на рабочие места могут вернуться работники, чье личное присутствие необходимо по технологическим причинам. Работа сотрудников должна быть организована в соответствии с жесткими санитарно-эпидемиологическими требованиями безопасности.

Начиная с сегодняшнего дня горожане обязуются носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.