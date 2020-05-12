Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Новая система "Карантин" позволит выявить автомобилистов без пропусков в Москве

Новая система "Карантин" позволит выявить автомобилистов без пропусков в Москве

 Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"
Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

 НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника
Кедми рассказал о сценарии войны между США и Китаем

Кедми рассказал о сценарии войны между США и Китаем

 Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС
Новая система "Карантин" позволит выявить автомобилистов без пропусков в Москве

Новая система "Карантин" позволит выявить автомобилистов без пропусков в Москве

 Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"
Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

 НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника

НБУ заявил, что применит меры против "дочки" Сбербанка за смену собственника
Кедми рассказал о сценарии войны между США и Китаем

Кедми рассказал о сценарии войны между США и Китаем

 Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС

Экономист Ковалев заявил, что Латвии придется выбираться из кризиса без помощи ЕС
19:34   12 Мая 2020
Политика

Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

Собянин подписал указ, позволяющий получить пропуск по Москве с помощью СМС

Указ, позволяющий получить возможность получения пропуска на передвижение по Москве посредством СМС-сообщения при указании серии и номера паспорта, был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее глава столицы подписал указ, согласно которому с 12 мая на рабочие места могут вернуться работники, чье личное присутствие необходимо по технологическим причинам. Работа сотрудников должна быть организована в соответствии с жесткими санитарно-эпидемиологическими требованиями безопасности.

Начиная с сегодняшнего дня горожане обязуются носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пропуск #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...