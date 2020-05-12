Новая система "Карантин" позволит выявить автомобилистов без пропусков в Москве

Новая система выявления транспортных средств без цифровых пропусков разработана сотрудниками Центра организации дорожного движения, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Приложение получило название "Карантин", говорится в сообщении ведомства. Оно функционирует на базе системы фотовидеофиксации. При помощи нововведения сотрудники дорожных служб могут не проверять все автомобили подряд.

Программа способна обрабатывать данные большого потока машин и сверять их с базой зарегистрированных номеров, уточнили в ведомстве. Как передает телеканал "360", если владелец не оформил цифровой пропуск, то ему придется заплатить соответствующий штраф. Всего на территории столицы расположено более 2,5 тысяч таких камер.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Правительство запустило проект 16 марта этого года. Статистика на сайте обновляется каждый день.