Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Свыше четверти миллиона учащихся старших классов российских школ подали заявки на участие в общенациональном конкурсе "Большая перемена". Об этом говорится в пресс-релизе конкурса.

Акция "Большая перемена" стартовала 28 марта. Участие в конкурсе могут принять школьники 8-10 классов. Сейчас на сайте БольшаяПеремена.онлайн проходит дистанционный этап. После тестирования участников ждут мотивационное задание и работа с кейсами, после чего – очная стадия соревнований и финал, который пройдет в октябре.

Заявки от желающих продолжают поступать со всех регионов РФ, сообщила координатор конкурса Наталия Мандрова. Регистрация участников продлится до 23 июня. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте.