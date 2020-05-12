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19:16   12 Мая 2020
Общество

Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Более 250 тысяч российских школьников приняли участие в конкурсе "Большая перемена"

Свыше четверти миллиона учащихся старших классов российских школ подали заявки на участие в общенациональном конкурсе "Большая перемена". Об этом говорится в пресс-релизе конкурса.

Акция "Большая перемена" стартовала 28 марта. Участие в конкурсе могут принять школьники 8-10 классов. Сейчас на сайте БольшаяПеремена.онлайн проходит дистанционный этап. После тестирования участников ждут мотивационное задание и работа с кейсами, после чего – очная стадия соревнований и финал, который пройдет в октябре.

Заявки от желающих продолжают поступать со всех регионов РФ, сообщила координатор конкурса Наталия Мандрова. Регистрация участников продлится до 23 июня. Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #конкурс #молодежь

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