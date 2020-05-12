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19:15   12 Мая 2020
Армия

Действия Турции в Ливии угрожают безопасности стран Европы

Действия Турции в Ливии угрожают безопасности стран Европы

Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Греция, Франция и Кипр совместно осудили действия Турции в Ливии. Анкара продолжает поставлять оружие в североафриканское государство, нарушая оружейное эмбарго ООН.

Главы МИД ОАЭ, Кипра, Греции, Франции и Египта отметили, что действия Анкары в Ливии ставит под угрозу безопасность соседних государств и всей Европы, пишет Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов отметил,что вышеперечисленные государства четко выразили свое отношение к действиям Турции в Ливии. 

Европейские страны обеспокоены в связи с возможной волной миграции из Ливии. Беженцы, спасаясь от войны, отправятся в другие страны, в том числе в ЕС. Вместе с беженцами в страны Европы могут попасть и сирийские наемники, переброшенные Анкарой в Триполи. А они представляют опасность для жителей европейских стран. 

"Конечно, это все влечет за собой серьезные последствия для международной безопасности", — подчеркнул Кудряшов.

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) чувствуют безнаказанность, так как со стороны ООН и других международных организаций в отношении них не применялось никаких санкций. На противозаконную деятельность Турции, нарушающей оружейное эмбарго ООН, международное сообщество тоже никак не реагирует. Хотя Организация объединенных наций обязана поддерживать безопасность во всем мире. Только меры со стороны ООН могут вразумить Эрдогана и стабилизировать обстановку в Ливии. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #оон #ливия

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